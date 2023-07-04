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Руc Тат
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Происшествия 4 июля 2023 09:11

В Зеленодольском районе РТ подросток едва не сгорел заживо вместе со своим мотоциклом

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В Зеленодольском районе РТ во время движения загорелся мопед, за рулем которого был подросток. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, инцидент произошел вчера в районе одиннадцати часов дня на улице Первомайская в поселке Нижние Вязовые. Мопед, за рулем которого находился подросток, загорелся прямо во время движения.

По словам очевидцев, в результате никто не пострадал.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#возгорание #мотоцикл
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