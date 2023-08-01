В Зеленодольском районе открылись два новых моста через реки Хрустальная и Булатка

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Зеленодольском районе РТ завершена реконструкция двух объектов — моста через реку Хрустальная, расположенного на 3-м километре автодороги «Нижние Вязовые — Станция Албаба», и моста через реку Булатка на 17-м километре «Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки».

Сооружения были признаны аварийным в 2019 году. Глава поселка городского типа Нижние Вязовые Зеленодольского района Айрат Гиниятов рассказал, что мост через реку Хрустальная находился в удручающем состоянии, продавливалось дорожное полотно.

«Было опасение, что машина провалится, особенно весной было опасно из-за проходящей снизу реки. Раньше здесь стоял деревянный мост, потом железобетонный. Все ремонтные работы выполнены на высшем уровне, мы довольны», — сказал он.

На ремонт объекта направили более 45 млн рублей. Специалисты заменили все несущие конструкции мостового перехода — опоры и балки пролётов. Увеличилась ширина проезжей части с целью снизить случаи ДТП. Также на участке улучшилась видимость за счёт широких тротуаров, нанесена дорожная разметка. Длина моста увеличилась на 5 метров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

По словам директора ООО «Нурлатдорстрой» Руслана Шарафутдинова, новый мост стоит на 26 опорах. В качестве дорожного покрытия уложен прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон, отличающийся повышенной износостойкостью.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Гарантия асфальтному покрытию 6 лет. На предыдущем мосту береговые опоры стояли на пяти сваях, региля были потресканы с двух сторон. Сваи были полностью оголены слоем бетона, арматура вся сгнила», — пояснил Шарафутдинов.

При реконструкции второго моста – через реку Булатка – были установлены перильные и барьерные ограждения, выполнены работы по устройству тоннельной части, которая составляет 32 метра в длину. На участке стоял рельефообразный мост, похожий на овраг.

Глава Нурлатского сельского поселения Зеленодольского района Илдус Саттаров рассказал, что из-за плохой видимости и состояния на старом объекте происходило множество ДТП со смертельным исходом.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мост находился на 5 метров ниже, заход был под крутым углом. Арматура подверглась серьезной коррозии. Было принято решение использовать засыпной грунт для поднятия габарита дороги. Мост покрыт щебеночным асфальтом, который способен выдержать более тяжелые нагрузки», — пояснил Шарафутдинов.

Водосбросные лотки сделаны из долговечных композитных материалов. Была использована инновационная технология переливной системы и композитные лестницы. Дорога является альтернативой в случае перекрытия трассы М7. Длина моста составляет 28 метров.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В республике продолжается реализация программы по восстановлению мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем затрачиваемого финансирования в текущем году составляет более 3 млрд рублей.

«На сегодняшний день в республике требуют ремонта более 400 мостов протяженностью 14 тысяч метров», — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В прошлом году удалось восстановить 33 моста протяженностью около 1 тысячи метров. В 2023-м работы выполняются на 44 мостах общей протяженностью более 2 тысяч метров. Сейчас 6 объектов введены в эксплуатацию, на 38 работы продолжаются.

Национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.