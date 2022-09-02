В Зеленодольском районе РТ открылась ферма по выращиванию африканских сомов

Возле села Большие Кульбаши в Зеленодольском районе Татарстана открылась ферма по выращиванию африканских клариевых сомов. Это первая ферма по выращиванию сомов в районе, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Руководитель предприятия Ильдар Сафиуллин рассказал, что идея рыбной фермы возникла давно: долго искали землю, но, увидев эту территорию, поняли, что она как раз подходит. Мальков работники фермы выводят сами, в среднем за шесть месяцев они вырастают до двух килограммов. В экспериментальном режиме на ферме выведено 3 тыс. особей. Воду для рыбы берут из скважины, мальки чувствуют себя хорошо.

Рядом, в селе Большие Ключи, выращивают осетровые породы рыб. Члены сельского кооператива договорились о сотрудничестве.

В день открытия ферму посетил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. «Этот вид деятельности требует особого подхода и полной отдачи. <...> опытный руководитель, команда, уверен, развитие рыбной фермы будет стабильным, мы <...> как муниципалитет готовы оказывать всю необходимую поддержку», — сказал он.

В ближайшем будущем в Зеленодольском районе откроется первый магазин с продукцией производств, а также сеть магазинов в Казани. Продукция будет изготовлена по всем стандартам качества.