В Зеленодольском районе РТ начал работать временный спасательный пост

В Зеленодольске для обеспечения безопасности людей в период таяния льда начал работать временный спасательный пост.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, весной этого года на территории республики будет организовано 10 таких постов, где спасатели и инспекторы ГИМС будут следить за обстановкой на водоемах и выезжать на наиболее опасные участки, которых становится все больше, для проведения бесед с рыбаками.

«Данный пост будет проводить профилактические рейды по акватории реки Волги и реки Свияги. Также спасатели будут оперативно реагировать на происшествия на воде, связанные с движением снегоходов, связанные с несанкционированным выходом на лед рыбаков. Эта работа будет проводиться вплоть до того момента, когда уже не будет опасности, а реки и озера освободятся от ледового покрова», – рассказал начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Игорь Кацюруба.

Пост оснащен всем необходимым оборудованием – спасжилетами, веревками, гидрокостюмами. Для безопасного передвижения по льду спасатели будут использовать судно на воздушной подушке. Уже в ближайшие дни начнутся профилактические рейды по местам скопления рыбаков.

Во время таких выездов с рыбаками будут не только беседовать, но и выписывать протоколы за выход на тонкий лед, предупредил татарстанцев руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан Сергей Евсеев.