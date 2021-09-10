В Зеленодольском районе РТ ликвидировали несанкционированный съезд к федеральной дороге

В Зеленодольском районе Татарстана дорожники ликвидировали несанкционированный съезд к федеральной автодороге. Он находился на 125 км трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Несанкционированное примыкание убрали путем вывоза грунта и восстановления откоса насыпи. Такая мера была принята из соображений безопасности участников дорожного движения», – пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что съезд примыкал к участку автодороги, по которому ежедневно проезжает более 40 тыс. автомобилей, не имел асфальтобетонного покрытия и переходно-скоростных полос.

Всего с начала этого года федеральные дорожники ликвидировали более 50 несанкционированных примыканий, которые были проложены с нарушением строительных норм и современных требований безопасности дорожного движения.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»