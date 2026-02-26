news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 февраля 2026 10:19

В Зеленодольском районе РТ готовят к депортации 12 нелегальных мигрантов

Читайте нас в
Телеграм

В Зеленодольском районе РТ готовят к депортации 12 мигрантов, незаконно находящихся в России.

Как сообщают в МВД по РТ, нелегалов обнаружили во время рейда по местам пребывания и работы иностранцев.

Некоторые из них нарушили правила въезда и режима пребывания. Другие мигранты были устроены на работу незаконно. Всего было составлено 46 административных протоколов.

Двое работодателей будут отвечать за нелегальное привлечение иностранцев к труду, еще одного сейчас проверяют.

#нелегальные мигранты #МВД по РТ #депортация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

В ДУМ РТ объяснили, может ли соблюдать уразу тот, кто не совершает намаз

25 февраля 2026
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026