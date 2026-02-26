В Зеленодольском районе РТ готовят к депортации 12 нелегальных мигрантов

В Зеленодольском районе РТ готовят к депортации 12 мигрантов, незаконно находящихся в России.

Как сообщают в МВД по РТ, нелегалов обнаружили во время рейда по местам пребывания и работы иностранцев.

Некоторые из них нарушили правила въезда и режима пребывания. Другие мигранты были устроены на работу незаконно. Всего было составлено 46 административных протоколов.

Двое работодателей будут отвечать за нелегальное привлечение иностранцев к труду, еще одного сейчас проверяют.