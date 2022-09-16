В Зеленодольском районе проведут первый республиканский этнофестиваль «Катык»

В воскресенье, 18 сентября, в деревне Исаково Зеленодольского района Татарстана откроется этнофестиваль «Катык». По словам организаторов, мероприятие проводится на территории района, так как происхождение кисломолочного напитка связано с историей зеленодольского края.

«Событие станет первым в республике, которое будет посвящено настоящему татарскому катыку», — заявили «Татар-информу» в администрации района.

По словам директора музея «Татар авылы» Минедамира Камальтдинова, в деревне Большие и Малые Ширданы столетиями готовили настоящий татарский катык. Этот напиток в своих трудах упоминал великий татарский просветитель Каюм Насыри.

Существует даже информация, что в 1833 году ширданским катыком угощали классика русской литературы Александра Пушкина, который приезжал в Казань в поисках материалов для своей «Истории Пугачевского бунта».

«Сегодня настоящий татарский катык по уникальному рецепту готовят лишь в трех домах в Больших Ширданах, а также в нашем музее. Наша задача — сохранить это наследие, дать ему новый виток развития», — объяснил идею проведения этнофестиваля Минедамир Камальтдинов.

Для гостей праздника подготовлена насыщенная программа: выступят фольклорные группы из Татарстана, а также из Чувашии и Марий Эл. Для всех желающих организуют мастер-класс по приготовлению катыка и его дегустацию. Также состоится ярмарка изделий народных мастеров, ярмарка фермерских экопродуктов и многое другое.

Начало этнофестиваля запланировано на 10 часов утра.