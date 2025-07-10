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Общество 10 июля 2025 15:58

В Зеленодольском районе представили нового руководителя местного ОМВД

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В Зеленодольском районе представили нового руководителя местного ОМВД
Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Подполковник полиции Ренат Хасанов возглавил ОМВД России по Зеленодольскому району. Ранее он занимал должность начальника ОМВД России по Буинскому району, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Личному составу его представил министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов.

«Рассчитываю, что личный состав подразделения поможет новому руководителю в кратчайшие сроки разобраться в особенностях района и поддержит его инициативы», – подчеркнул глава МВД Татарстана.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

#Зеленодольский район РТ #МВД по РТ
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