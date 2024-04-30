news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 апреля 2024 12:18

В Зеленодольском районе пожар в частном доме унес жизнь мужчины

Скопировать ссылку

В Зеленодольском районе случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел в частном доме в деревне Луковское сегодня утром. Одноэтажный жилой дом загорелся на площади 32 квадратных метра.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В процессе тушения пожарные обнаружили тело 60-летнего мужчины.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, в числе версий – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, которое могло привести к короткому замыканию.

#смертельный пожар
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2