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В Зеленодольском районе пожар в частном доме унес жизнь мужчины
В Зеленодольском районе случился смертельный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел в частном доме в деревне Луковское сегодня утром. Одноэтажный жилой дом загорелся на площади 32 квадратных метра.
В процессе тушения пожарные обнаружили тело 60-летнего мужчины.
Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России, в числе версий – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, которое могло привести к короткому замыканию.
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