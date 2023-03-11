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В Зеленодольском районе появится промпарк с упором на лесопереработку
В Зеленодольском районе Татарстана планируется создать промышленный парк с упором на лесопереработку. Сейчас рассматриваются варианты под земельный участок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Как пояснил глава района Михаил Афанасьев на совещании по итогам работы Зеленодольского лесничества в 2022 году, есть желающие заниматься производством древесной муки, шпона, погонажа, древесных каркасных изделий, сушкой пиломатериалов.
«Есть желание создать промышленный парк с упором на лесопереработку. Мы сможем собирать и объединять таких предпринимателей, подтянуть малый и средний бизнес», — сказал Михаил Афанасьев.
Лесной фонд Зеленодольского района расположен на площади более 26,2 тыс. га и включает три лесничества: Айшинское, Зеленодольское, Красноктябрьское, а также Зеленодольский опытный лесхоз.
В Айшинском лесничестве функционирует шишкосушильный цех, где в прошлом году собрано 45 кг хвойных пород, из них 5 кг с улучшенными наследственными свойствами, 10 кг лиственных пород. Сформирован страховой фонд лесных семян сосны обыкновенной в объеме 5 кг.
В лесном питомнике на 12 гектарах выращивают до миллиона саженцев в год ели, сосны, а также кедра, дуба и других деревьев.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ
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