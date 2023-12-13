В Зеленодольском районе построят спорткомплекс с открытым бассейном

Фото: предоставлены группой компаний «MIR Group»

В Зеленодольском районе РТ построят спортивный комплекс с открытым бассейном в составе жилого микрорайона «Зеленая долина». Об этом стало известно на заседании Инвестиционного совета Татарстана, который одобрил этот проект.

«Наш инвестор Тимур Мир-Игоревич Егоров презентовал сегодня два проекта: спортивный комплекс и зона СПА, общественные бани. Всё, за что берется Тимур Мир-Игоревич, реализуется в срок, поэтому без сомнений эти объекты появятся в конце 2024 – начале 2025 года», – ответил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев на вопрос «Татар-информа».

Фото: предоставлены группой компаний MIR Group

Под спорткомплекс будет выделено 42 га земли. Он обойдется в 300 млн рублей.

Кроме того, в жилом микрорайоне в Зеленодольском районе появится банный комплекс со СПА-услугами за 30 млн рублей. Этот проект тоже поддержал Инвестсовет Татарстана.