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В Зеленодольском районе построят спорткомплекс с открытым бассейном
В Зеленодольском районе РТ построят спортивный комплекс с открытым бассейном в составе жилого микрорайона «Зеленая долина». Об этом стало известно на заседании Инвестиционного совета Татарстана, который одобрил этот проект.
«Наш инвестор Тимур Мир-Игоревич Егоров презентовал сегодня два проекта: спортивный комплекс и зона СПА, общественные бани. Всё, за что берется Тимур Мир-Игоревич, реализуется в срок, поэтому без сомнений эти объекты появятся в конце 2024 – начале 2025 года», – ответил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев на вопрос «Татар-информа».
Под спорткомплекс будет выделено 42 га земли. Он обойдется в 300 млн рублей.
Кроме того, в жилом микрорайоне в Зеленодольском районе появится банный комплекс со СПА-услугами за 30 млн рублей. Этот проект тоже поддержал Инвестсовет Татарстана.
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