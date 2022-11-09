Новый крытый бассейн в Васильеве обойдется Татарстану в 125 млн рублей

На строительство крытого плавательного бассейна в поселке Васильево в Зеленодольском районе из бюджета Татарстана направят свыше 125 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, здание бассейна будет двухэтажным, с подвалом. Его общая площадь составит почти 1,5 тыс. кв. метров, а площадь земельного участка — почти 5,8 тыс. кв. метров.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 18 ноября этого года. Рабочим предстоит закончить строительство не позднее 31 марта 2023 года.