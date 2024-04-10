В Зеленодольском районе на хрупком льду поймали 6 рыбаков-нарушителей

Работники Государственной инспекции МЧС России по маломерным судам предупреждают, что весенний лед очень обманчив. На первый взгляд он кажется крепким, но на самом деле уже начинает таять, становясь хрупким.

За попытку пройти по льду толщиной менее 7 см предусмотрен штраф согласно законодательству. Группы профилактических мероприятий, включающие инспекторов, специалистов по общественному порядку, спасателей и полицейских, регулярно патрулируют места, где люди выходят на лед.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Сейчас мы активно контролируем водные пространства и проводим разъяснительные беседы у берегов рек и озер. Мы призываем всех воздержаться от прогулок и поездок по льду, рассказываем о правилах безопасного поведения и предоставляем информационные материалы», – рассказал Сергей Евсеев, руководитель инспекторского отделения ГИМС.

В течение одной проверки сотрудники по общественному порядку в Зеленодольском районе составили 6 протоколов на тех, кто нарушал правила безопасности на воде.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Если вас не успели убедить, и вы провалились под лед, спасатели советуют сохранять спокойствие, широко разведя руки на поверхности. Попытайтесь добраться до края, лежа на животе с руками вперед или на спине, с руками назад, подпираясь обратной стороной края льда. Постарайтесь выбраться из опасной ситуации, продвигаясь осторожно, призывая на помощь и немедленно набирая номера службы спасения.