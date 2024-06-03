В Зеленодольском районе поезд насмерть задавил престарелого мужчину

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пожилого мужчины на железной дороге в Татарстане, сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.

Трагедия произошла утром 3 июня 2024 года на остановке «766-й км» Горьковской железной дороги в Зеленодольском районе. 87-летний мужчина попал под пассажирский поезд и получил смертельные травмы. По предварительной информации, погибший нарушил правила безопасности на железной дороге. Машинист поезда пытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось.

Следователи сейчас выясняют все обстоятельства происшествия. Они опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения и документацию. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.