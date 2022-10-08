В Зеленодольском районе по нацпроекту завершено строительство двух ФАПов

В Зеленодольском районе Татарстана, в селах Уразла и Большое Ходяшево, завершено строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов.

ФАП в селе Уразла Большиякинского сельского поселения построен по программе модернизации первичного звена «Здравоохранение» национального проекта «Здоровье», общая стоимость работ составляет 6,92 млн рублей.

Глава муниципалитета Михаил Афанасьев ознакомился с результатами работ, а также пообщался с местными жителями. «Жители очень довольны новым ФАПом, нужно как можно скорее начать здесь работу, провести дорогу, закончить входную группу и благоустроить территорию вокруг здания», — поручил он.

Медицинское учреждение в Большом Ходяшеве полностью готово к эксплуатации — подключены все коммуникации и установлено медицинское оборудование.

«ФАП построен по современным требованиям для удобства и комфорта посетителей. Остались финальные штрихи — благоустройство территории и завершение входной группы. Уверен, жители останутся довольны результатом», — сказал Михаил Афанасьев.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Большое Ходяшево построен по программе модернизации первичного звена «Здравоохранение». К новому ФАПу прикреплены села Большое Ходяшево, Малое Ходяшево, Луговое и Бритвино, а также разъезд Ходяшево — в общей сложности помощь получают более 240 человек.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.