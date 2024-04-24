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В Зеленодольском районе планируют отремонтировать музей художника Васильева
Музей художника Константина Васильева в одноименном поселке Зеленодольского района планируют отремонтировать. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.
«У нас в Кабинете министров есть несколько поручений. Рустам Нургалиевич [Минниханов] там был, мы ему докладывали вместе с директором о состоянии музея, и он дал поручение подготовить все нужные документы для ремонта. Мы эту работу ведем, регулярно собираемся», — прокомментировала докладчица.
Она также добавила, что участие в разработке дизайн-проекта музея принимает художник Сергей Насекин. Ремонт здания ориентировочно планируют запустить в 2024 году.
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