В Зеленодольском районе отметили 120-летие обсерватории Энгельгардта и открыли астропарк

фото: Михаил Захаров

Сегодня в Зеленодольском районе Татарстана прошли мероприятия, посвященные 120-летию обсерватории Энгельгардта. Так, здесь открыли скульптурную композицию, посвященную основателям объекта — Д . И. Дубяго и В. П. Энгельгардту, и астропарк, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: © Михаил Захаров

«Два друга, два ученых, подаривших миру прекрасное наследие — прекрасную обсерваторию, которая, претендует на включение в список ЮНЕСКО. Сегодня мы совершаем благое дело, и я поздравляю всех нас с этим событием, — подчеркнул Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, обращаясь к присутствующим.

Обсерватория Энгельгардта — это не только место изучения космоса, но и объект, претендующий на получение статуса объекта Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также место притяжения туристов. Открывшийся астропарк — это многофункциональный павильон, где будут проводиться интерактивные выставки, конференции, симпозиумы, летние и зимние школы для студентов, лагерные смены для учащихся. Он включает в себя интерактивный коридор «Межпланетная станция», тематическую мультимедийную инсталляцию и выставку постоянно действующих экспонатов.

Фото: © Михаил Захаров

«Мы даже можем говорить о развитии кластера научного туризма. Для нас это новый вектор социально-экономического развития района и большой плюс для формирования позитивного имиджа Татарстана на федеральном уровне», — отметил в приветственном слове глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Он поблагодарил Казанский федеральный университет за поддержку сотрудников обсерватории и всего астрономического сообщества РТ.

Фото: © Михаил Захаров

Также на мероприятии присутствовали замглавы Минфина России Алексей Лавров, глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие.