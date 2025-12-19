В Зеленодольском районе открылся новый ФАП

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан

В преддверии Нового года в поселке Дубровка Новопольского сельского поселения состоялось торжественное открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

ФАП построен по модульной технологии, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для качественного оказания помощи. Пункт возведен в рамках республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

В открытии фельдшерско-акушерского пункта приняли участие заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов, глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев, главный врач Зеленодольской центральной районной больницы и др.

«Открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Дубровка – долгожданное событие. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова появляются новые ФАПы по всей республике. Уверены, что работа медицинских работников здесь будет способствовать укреплению здоровья наших граждан, повышению качества их жизни», – отметил замминистра здравоохранения РТ.

Заведующая ФАПом Анастасия Жиркова является участником программы «Земский фельдшер» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Программа направлена на привлечение медицинских специалистов для работы в сельской местности.

Новый ФАП повысит доступность первичной медицинской помощи для жителей сельского поселения.