В Зеленодольском районе открыли мемориал в честь бойца СВО

В селе Бело-Безводное Зеленодольского района состоялся торжественный митинг, посвященный установке мемориальной доски на стене школы, в которой учился боец спецоперации Дмитрий Софронов. Он погиб 6 марта 2022 года во время боевых действий. За героизм, проявленный в бою, он был посмертно представлен к ордену Мужества.

Полковнику Дмитрию Софронову было 45 лет, когда он отправился на линию СВО. До передовой выполнял воинский долг в Дагестане, Чечне и Сирии, на спецоперации служил в качестве замкомандира бригады морской пехоты.

В мероприятии приняли участие глава Раифского сельского поселения Илсур Нуриев, заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района Евгений Краснобаев, военком Зеленодольска Ильшат Паймурзин, мать Дмитрия — Наталья Николаевна, средний брат Николай.

Младший брат Дмитрия — Михаил также принимает участие в специальной военной операции.

«От имени главы района Михаила Афанасьева хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Дмитрия Павловича. Наши ребята делают все, чтобы сохранить благополучие нашей страны, на их примере мы будем воспитывать подрастающее поколение!» — сказал Евгений Краснобаев.

В Раифской школе Дмитрию посвятили «Парту Героя» и хранят представление к высшей государственной награде за выполнение интернационального долга в Сирии.

«О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. Сегодня в школе появится мемориальная доска — памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать о гибели людей, о материнском, человеческом горе, но еще и о подвиге солдата, о великом служении великой Родине, о верности долгу, о воинской чести», — отметили ведущие.