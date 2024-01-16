В Зеленодольском районе открыли Галерею мужества, посвященную сельчанам — бойцам СВО

В Нурлатской общеобразовательной школе Зеленодольского района РТ состоялось открытие Галереи мужества, посвященной односельчанам — участникам спецоперации. В событии принял участие подполковник Насим Тагиров, выпускник Нурлатской школы. Военнослужащий приехал с передовой в краткосрочный отпуск.

В открытии также приняли участие глава Нурлатского сельского поселения Илдус Саттаров, директор Нурлатского детского дома Дамир Рахматуллин, ветераны войны в Афганистане, члены семей участников специальной военной операции, члены Совета ветеранов и общественной женской организации «Ак калфак», волонтеры «Народного фронта».

На фото родственники участников СВО

Большую финансовую помощь в изготовлении стендов оказал благотворительный фонд «Доброе дело» и его директор Фидаиль Шигапов, который тоже был учеником Нурлатской школы.

На сегодняшний день в зоне СВО находятся 38 жителей Нурлатского поселения: 32 выпускника Нурлатской школы и шесть воспитанников Нурлатского детского дома.

«Для нас открытие Галереи мужества — очень важное событие, как и приезд наших односельчан из зоны СВО. Они наша гордость и пример для подрастающего поколения. Теперь каждый ученик школы сможет узнать о героях нашего времени», — заявил «Татар-информу» глава Нурлатского поселения Илдус Саттаров.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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