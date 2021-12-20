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Здоровье
20 декабря 2021  14:30

В Зеленодольском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

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В Зеленодольском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

Сегодня в селе Ильинское и деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарстана открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта, построенных по модульной технологии. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

ФАПы возведены в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Открытие лечебных учреждений стало значимым событием для жителей этих населенных пунктов. Теперь они могут воспользоваться квалифицированной медицинской помощью в зоне шаговой доступности.

«Я рад, что в преддверии Нового года мы открываем наши новые фельдшерско-акушерские пункты. Это во многом стало возможным благодаря неоценимой поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, главы района Михаила Афанасьева», — обратился с приветственным словом к собравшимся заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин. 

Новые ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием и системами видеонаблюдения. Стоит отметить, что в пунктах используется медицинская холодильная техника производства Зеленодольского завода имени Серго. 

«Сельчане давно ждали этого события, так как прежде ФАПы располагались в ветхих деревянных домах, малопригодных для оказания качественной медицинской помощи. А отсутствие необходимого оборудования требовало посещения медучреждений Зеленодольска или Васильева», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Зеленодольской ЦРБ Эльмир Гатин. 

На возведение каждого ФАПа было направлено по 4 млн рублей. Национальный проект «Здравоохранение», как и другие национальные проекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район #открытие фап
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