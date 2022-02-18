В Зеленодольском районе откроют новую школу, Центр культурного развития и поликлинику

В Зеленодольском районе Татарстана в этом году откроются новая школа, Центр культурного развития и поликлиника. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев на сессии совета района.

«В этом году ждем открытия новой крупной городской школы на 1224 места, Центра культурного развития, поликлиники в Осиново. Общий объем финансирования по программам составит более 3 млрд рублей», — рассказал докладчик.

Афанасьев отметил, что по республиканским программам и национальным проектам в прошлом году объем финансирования составил почти 4 млрд рублей.

По его словам, на эти средства в районе были построены офис врача общей практики, два ФАПа, четыре детские спортивные площадки, многофункциональный центр в селе Кугушево, первый модульный магазин в Больших Ключах, проведена реконструкция моста в Исаково.

Кроме того, отремонтированы четыре детских сада, химлицей в Дубровке, детская художественная школа. В Зеленодольске построена новая детская поликлиника.

Афанасьев подчеркнул, что по республиканской программе «Наш двор» благоустроены 83 двора, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» — три общественных пространства.