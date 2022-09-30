В Зеленодольском районе откроются 5 пунктов сбора для поддержки участников спецоперации

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана откроются пять пунктов сбора вещей для поддержки участников спецоперации. Они начнут работу в понедельник, 3 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Объекты откроются в Зеленодольске, на ул. Норкина, 3 (местное отделение партии «Единая Россия»), на ул. Хазиева, 7 (подростковый клуб «Зеленый Дол»), в поселке Васильево, на ул. Школьной, 30, в Доме культуры. Также принести необходимые вещи и лекарства можно будет в селе Большие Ключи, на ул. Волостнова, 21А, в Дом культуры, в селе Нурлаты по ул. Марата Файзуллина 17, также в Дом культуры. Время работы пунктов: в будние дни с 9.00 до 17.00.

«К нам поступает много обращений от граждан, желающих оказать поддержку участникам спецоперации. По поручению главы района Михаила Афанасьева для мобилизованных зеленодольцев от муниципалитета формируются наборы с предметами первой необходимости. Кроме того, мы уверены: гуманитарная поддержка пригодится всем нашим бойцам, поэтому принято решение начать в Зеленодольском районе работу пяти пунктов. Отметим, приниматься будут вещи согласно списку. Ни о каких финансовых сборах речи не идет», — подчеркнула руководитель пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Граждане могут принести нательное белье (утепленное, термобелье), носки (утепленные, шерстяные), стельки, балаклавы, вязаные шапки, перчатки тактические темных цветов, специальное оборудование (налобные фонарики и аккумуляторные батарейки, карабины, паракорд (веревки туристические), жгуты медицинские, медикаменты (обезболивающее, лоперамид, мезим, активированный уголь, жаропонижающие/противовирусные, противоаллергенные, регидрон, перекись водорода/хлоргексидин, бинты, пластырь, мази разогревающие/обезболивающие, эластичный бинт, паста теймурова, пантенол).

Также в пункте сбора принимаются медицинские тупоконечные ножницы, беруши, влажные салфетки и антибактериальные, спальные мешки, туристические коврики, одноразовое туристическое греющее устройство, туристические газовые плитки+баллоны, термосы, термокружки, изолента (черная, зелёная), кнопочные телефоны и зарядные устройства, часы наручные, тактические очки, нож многофункциональный (мультитул), военная экипировка и снаряжение (берцы зимние и летние, камуфляжная форма уставного образца, ремни, разгрузочные жилеты).

Помимо этого, необходимы плащ-палатка, туристическая сидушка, туристический рюкзак, гигиенические принадлежности (шампунь, гель для душа, зубная паста, щетка, полотенце), швейный набор (иголки, нитки), сухой паек (тушенка, консервы, чай, кофе в мягкой упаковке, сухое печенье, сахар, сгущенка), сигареты и зажигалки (туристические спички).

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».