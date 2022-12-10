В «Новой Туре» планируется открыть «Food City-Казань» по аналогии с Москвой

В Зеленодольском районе Татарстана есть объекты, в которые хотелось бы вдохнуть новую жизнь, заявил на совещании в Кабмине РТ глава муниципального образования Михаил Афанасьев.

В частности, например, речь идет о технополисе «Новая Тура». Здесь работает тысяча предпринимателей с ежемесячным оборотом порядка 100 млн рублей. 51% акций «Туры» принадлежит дочке Сбера.

«Мы ищем стратегического партнера для создания „Food City-Казань“ по аналогии с Москвой», — сказал руководитель района.

На базе бывшего зеленодольского мясокомбината площадью 23 тыс. кв. метров формируется пищевой промпарк с якорным проектом «Казанские деликатесы» инвестора из Астрахани.

Буквально на днях территорию бывшего Зеленодольского шпалопропиточного завода у РЖД приобрел местный инвестор за 200 млн рублей. Здесь также будет создан частный промпарк.

В поселке Васильево возобновило свою работу предприятие «Мостопоезд-33», признанное банкротом еще в 2015 году. Его выкупил местный инвестор. С августа предприятие ведет производственную деятельность, оказывая логистические услуги железнодорожному транспорту.