В Зеленодольском районе неравнодушные жители спасли птенца краснокнижного дербника

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ спасли птенца краснокнижного дербника. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Слетка, выпавшего из гнезда, обнаружили еще 12 дней назад. Птенец был очень слабым, хотел пить и кушать. Вероятно, он решил покинуть гнездо до обретения полноценных летных навыков.

Неравнодушные жители сразу же обратились к сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам. Специалисты, выехав на место, не обнаружили у него внешних повреждений. Птенцу дали кличку Кузя. Сейчас он находится под наблюдением специалистов. Сотрудники комитета учат его самостоятельно находить пропитание. Как только птенец получит все необходимые навыки для самостоятельной жизни, его отпустят в естественную среду обитания.