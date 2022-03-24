В Зеленодольском районе намерены создать сельские промпарки в четырех поселениях
На территории Нурлатского, Бишнинского, Большеключинского, Кургузинского сельских поселений в Зеленодольском районе планируется создать промышленные парки. Возможность создания промпарков в сельских поселениях обсудили сегодня на совместной сессии Совета города и района.
По словам руководителя исполкома Ильяса Ганиева, несмотря на текущую экономическую ситуацию, Зеленодольский район не теряет инвестиционной привлекательности. По оценке, в 2021 году объем инвестиций составит порядка 15 млрд рублей. Более половины объема — это городские инвестиции.
Около 2,7 млрд рублей — средства резидентов ТОСЭР «Зеленодольск». Сегодня свою деятельность здесь осуществляют 25 резидентов.
Спикер отметил, что растет интерес и к территории сельских поселений района. Вероятность принятия положительного решения резидента о старте реализации проекта зависит от готовности территории, в частности, от наличия дорог, коммуникаций и доступной логистики.
Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил рассмотреть возможность создания сельских промпарков с учетом текущей экономической ситуации.