В Зеленодольском районе намерены создать сельские промпарки в четырех поселениях

На территории Нурлатского, Бишнинского, Большеключинского, Кургузинского сельских поселений в Зеленодольском районе планируется создать промышленные парки. Возможность создания промпарков в сельских поселениях обсудили сегодня на совместной сессии Совета города и района.

По словам руководителя исполкома Ильяса Ганиева, несмотря на текущую экономическую ситуацию, Зеленодольский район не теряет инвестиционной привлекательности. По оценке, в 2021 году объем инвестиций составит порядка 15 млрд рублей. Более половины объема — это городские инвестиции.

Около 2,7 млрд рублей — средства резидентов ТОСЭР «Зеленодольск». Сегодня свою деятельность здесь осуществляют 25 резидентов.

Спикер отметил, что растет интерес и к территории сельских поселений района. Вероятность принятия положительного решения резидента о старте реализации проекта зависит от готовности территории, в частности, от наличия дорог, коммуникаций и доступной логистики.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев поручил рассмотреть возможность создания сельских промпарков с учетом текущей экономической ситуации.