В Зеленодольском районе наградили матерей участников СВО

В Зеленодольском районе РТ состоялось вручение благодарственных писем матерям, чьи сыновья с честью исполняют воинский долг.

В числе награжденных – Рамзия Фаизовна Гайнуллина, воспитавшая двух сыновей, Айрата и Ильфара. Оба пошли по стопам отца и стали музыкантами. Старший сын Айрат служит в военном оркестре танкового училища, а младший Ильфар перевелся в Чебаркульский военный оркестр. Несмотря на мирную профессию, Ильфар заключил контракт и пошел защищать Родину.

Также благодарственные письма получили Разида Нартдиновна Сидорова, мать двоих детей – сына Даниила и дочери Олеси. Даниил после 9-го класса поступил в Зеленодольское училище, затем работал в электросетях в пгт Васильево и Казани. В 2023 году он добровольно отправился служить в зону СВО. Во время службы Даниил получил два ранения и был удостоен ордена Суворова и медали «За Отвагу».

Глава района Михаил Афанасьев выразил благодарность Рамзие Фаизовне и Разиде Нартдиновне за их вклад в воспитание достойных сыновей, подчеркнув важность поддержки семей военнослужащих и роли матерей в формировании характера будущих защитников страны.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.