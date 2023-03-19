Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Зеленодольском районе

В этом году в Зеленодольском районе РТ по национальному проекту «Здравоохранение» запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревне Васюково, селе Акзигитово и поселке Садовый.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, в рамках национальных проектов в сельских поселениях за два года построены и работают четыре ФАПа.

В планах на 2024 год — открытие модульных медучреждений в Бишне, Косякове и Нижних Ураспугах.

Ремонт ФАПов запланирован в местечке Раифа, Сунчелеево, Тавлино, Городище и Больших Ачасырах, также начнется обновление Нурлатской участковой больницы.

Помимо этого, продолжается ремонт в Васильевской районной больнице, которая обслуживает более 42 тыс. человек (49 населенных пунктов), и строительство многопрофильной поликлиники в Осиново, где начнет вестись прием детского и взрослого населения.

С начала действия программы «Строительство ФАПов, капитальный ремонт объектов здравоохранения» каждый год в республике строится 45 таких учреждений. Всего же за 10 лет в Татарстане обновили 600 ФАПов, на сегодняшний день их более 1,7 тысячи.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.