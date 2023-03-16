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В Зеленодольском районе начинается строительство мечети имени татарского миллионера
Завтра в коттеджном поселке «Ханская Усадьба» (село Малые Ключи) Зеленодольского района состоится церемония начала строительства новой мечети имени Ахмед-бая Хусаинова. В поселке планируется построить не только мечеть, а целый комплекс, который будет включать в себя учебные помещения, пишет «Миллиард Татар».
«Этот проект реализуется с согласования (фатихи) Духовного управления мусульман и админирации Зеленодольского района. На самом деле большой нашей мечтой и целью является создание места, где бы могли воспитываться наши татарские хафизы Священного Корана», – рассказал Алмаз Махмутов, имам Зеленодольского района.
Мечеть будет названа именем известного татарского мусульманского мецената Ахмед-бая Хусаинова. «Сам Ахмед-бай родом из Оренбурга, он принял участие в возведении 20 мечетей в Казани. И мы решили назвать мечеть в его честь. Потому что эта мечеть будет ему лучшим памятником. Надеемся, что это также станет стимулом для участия людей в меценатстве», – считает имам.
На данный момент уже разработан эскизный проект, а стоимость возведения составляет около 26 миллионов рублей. Ответственным за строительство является подрядчик «Ханский дом».
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