В Зеленодольском районе начинается строительство мечети имени татарского миллионера

Завтра в коттеджном поселке «Ханская Усадьба» (село Малые Ключи) Зеленодольского района состоится церемония начала строительства новой мечети имени Ахмед-бая Хусаинова. В поселке планируется построить не только мечеть, а целый комплекс, который будет включать в себя учебные помещения, пишет «Миллиард Татар».

«Этот проект реализуется с согласования (фатихи) Духовного управления мусульман и админирации Зеленодольского района. На самом деле большой нашей мечтой и целью является создание места, где бы могли воспитываться наши татарские хафизы Священного Корана», – рассказал Алмаз Махмутов, имам Зеленодольского района.

Мечеть будет названа именем известного татарского мусульманского мецената Ахмед-бая Хусаинова. «Сам Ахмед-бай родом из Оренбурга, он принял участие в возведении 20 мечетей в Казани. И мы решили назвать мечеть в его честь. Потому что эта мечеть будет ему лучшим памятником. Надеемся, что это также станет стимулом для участия людей в меценатстве», – считает имам.

На данный момент уже разработан эскизный проект, а стоимость возведения составляет около 26 миллионов рублей. Ответственным за строительство является подрядчик «Ханский дом».