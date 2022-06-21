В Зеленодольском районе началось строительство складского комплекса овощной продукции

В Зеленодольском районе Татарстана началось строительство производственно-складского комплекса по фасовке, переработке овощей и фруктов. Здание площадью 4,6 тыс. квадратных метров разместится на территории промпарка «Зеленодольск», сообщили «Татар-информу»в пресс-службе района.

Старт строительству дали уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев и замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.





Общая стоимость проекта составляет более 200 млн рублей. Завершение строительства запланировано на II квартал будущего года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 55 новых рабочих мест.

Комплекс строится в рамках проекта «Зеленая дача», который успешно развивается на территории республики с 2008 года, поставляя фасованные и переработанные овощи и фрукты в более чем 50 торговых сетей, а также в кафе и рестораны, пункты питания крупнейших предприятий Татарстана.