news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
21 июня 2022  10:17
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе началось строительство складского комплекса овощной продукции

news_top_970_100
В Зеленодольском районе началось строительство складского комплекса овощной продукции

В Зеленодольском районе Татарстана началось строительство производственно-складского комплекса по фасовке, переработке овощей и фруктов. Здание площадью 4,6 тыс. квадратных метров разместится на территории промпарка «Зеленодольск», сообщили «Татар-информу»в пресс-службе района.  

Старт строительству дали уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев и замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.



Общая стоимость проекта составляет более 200 млн рублей. Завершение строительства запланировано на II квартал будущего года. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 55 новых рабочих мест. 

Комплекс строится в рамках проекта «Зеленая дача», который успешно развивается на территории республики с 2008 года, поставляя фасованные и переработанные овощи и фрукты в более чем 50 торговых сетей, а также в кафе и рестораны, пункты питания крупнейших предприятий Татарстана.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100