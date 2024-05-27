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В Зеленодольском районе на Свияге рыбак выпал за борт и утонул
В ночь с 25 на 26 мая 2024 года на реке Свияге вблизи села Бритвино Зеленодольского района Татарстана произошел трагический инцидент с гибелью человека. Двое мужчин отправились ночью на рыбалку на самодельной гребной лодке и около полуночи один из них выпал за борт, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
После поступления сигнала о происшествии к поискам были привлечены водолазы поисково-спасательной службы РТ. Они обследовали акваторию площадью 15 тысяч квадратных метров, но в первый день тело 35-летнего мужчины обнаружить не удалось.
Поиски были возобновлены утром 27 мая. В этот день водолазам удалось извлечь тело утонувшего с глубины 3 метров в 50 метрах от берега. Спасательного жилета на погибшем не было.
Тело было передано сотрудникам полиции. Инцидент стал печальным напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водоемах.
МЧС России настоятельно рекомендует не выходить на водные объекты в темное время суток и при плохой видимости, а также обязательно использовать спасательные жилеты. Выполнение этих требований могло бы предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь.
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