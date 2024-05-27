В Зеленодольском районе на Свияге рыбак выпал за борт и утонул

В ночь с 25 на 26 мая 2024 года на реке Свияге вблизи села Бритвино Зеленодольского района Татарстана произошел трагический инцидент с гибелью человека. Двое мужчин отправились ночью на рыбалку на самодельной гребной лодке и около полуночи один из них выпал за борт, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

После поступления сигнала о происшествии к поискам были привлечены водолазы поисково-спасательной службы РТ. Они обследовали акваторию площадью 15 тысяч квадратных метров, но в первый день тело 35-летнего мужчины обнаружить не удалось.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Поиски были возобновлены утром 27 мая. В этот день водолазам удалось извлечь тело утонувшего с глубины 3 метров в 50 метрах от берега. Спасательного жилета на погибшем не было.

Тело было передано сотрудникам полиции. Инцидент стал печальным напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на водоемах.

МЧС России настоятельно рекомендует не выходить на водные объекты в темное время суток и при плохой видимости, а также обязательно использовать спасательные жилеты. Выполнение этих требований могло бы предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь.