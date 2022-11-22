В Зеленодольском районе на месте старинной мечети открылась новая

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В селе Городище Зеленодольского района торжественно открыли новую мечеть. Она построена на месте другой мечети, которая стояла здесь же с 1882 года до революции 1917 года. В советское время деревянное здание использовалось как клуб, сильно обветшало и пришло в негодность.

Участие в церемонии открытия мечети приняли муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и гости из разных уголков республики, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Муфтий выступил с проповедью и приветствием, пожелав, чтобы новая мечеть села Городище служила духовно-просветительским центром.

Новую мечеть начали строить в 2020 году, участие в этом принимали благотворители, местные жители. Новая деревянная одноэтажная мечеть вмещает в себя 40 человек, она оборудована комнатой для омовения со всеми удобствами.