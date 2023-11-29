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В Зеленодольском районе мужчина решил проверить лед на Волге, провалился и утонул
Накануне вечером поступило сообщение том, что пропал житель поселка Васильево в Зеленодольском районе.
Телефон мужчины был недоступен и родственники сказали, что на рыбалку он отправиться не мог, поскольку снасти остались дома.
Уточнив обстоятельства полицейские выяснили, что мужчина собирался почистить дачу от снега и хотел проверить толщину льда на Волге.
Утром обследовать акваторию направили судно на воздушной подушке.
Через час спасатели обнаружили место провала под лед и извлекли тело погибшего мужчины на расстоянии 30 метров от берега в затоне реки Волга.
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