В Зеленодольском районе мужчина решил проверить лед на Волге, провалился и утонул

Накануне вечером поступило сообщение том, что пропал житель поселка Васильево в Зеленодольском районе.

Телефон мужчины был недоступен и родственники сказали, что на рыбалку он отправиться не мог, поскольку снасти остались дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Уточнив обстоятельства полицейские выяснили, что мужчина собирался почистить дачу от снега и хотел проверить толщину льда на Волге.

Утром обследовать акваторию направили судно на воздушной подушке.

Через час спасатели обнаружили место провала под лед и извлекли тело погибшего мужчины на расстоянии 30 метров от берега в затоне реки Волга.