В Зеленодольском районе отреставрируют одно из зданий обсерватории Энгельгардта

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В Зеленодольском районе в поселке Октябрьский отреставрируют павильон метеорного отдела обсерватории имени Энгельгардта, построенный в 1950-х годах. На эти цели выделено 3,1 млн рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В здании площадью 116 кв. метров необходимо дополнительно усилить фундамент, заново возвести некоторые перегородки и частично заменить стены, добавить архитектурную подсветку и провести капитальный ремонт всех коммуникаций и систем.

После ремонта там также появятся четыре небольших астрономических лаборатории, где смогут работать 13 человек. В павильоне разместят туалеты, кладовые и обеденную комнату.

Работы планируется провести по заказу Главстроя РТ, в какие сроки в документах не указано.