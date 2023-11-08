В Зеленодольском районе местный житель незаконно вырыл водоем

В СНТ «Атмосфера» Зеленодольского района местный житель самовольно прорыл канал.

Как сообщает ГТРК Татарстан, нарушитель, воспользовавшись экскаватором, разрыл участок высотой почти три метра. С одной стороны края водоема упираются в забор дома, а с другой - соединяется с руслом местной реки.

Ранее на это место уже выезжали экологи, сотрудники административно-технической инспекции и направляли нарушителю извещение. Чем все закончилось, смотрите в сюжете телеканала.