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В Зеленодольском районе местный житель незаконно вырыл водоем
В СНТ «Атмосфера» Зеленодольского района местный житель самовольно прорыл канал.
Как сообщает ГТРК Татарстан, нарушитель, воспользовавшись экскаватором, разрыл участок высотой почти три метра. С одной стороны края водоема упираются в забор дома, а с другой - соединяется с руслом местной реки.
Ранее на это место уже выезжали экологи, сотрудники административно-технической инспекции и направляли нарушителю извещение. Чем все закончилось, смотрите в сюжете телеканала.
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