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В Зеленодольском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель в больнице
Накануне в Зеленодольском районе недалеко от села Нурлаты произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
Как рассказали люди, водитель Exeed не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли мужчину.
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