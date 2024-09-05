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Происшествия 5 сентября 2024 11:44

В Зеленодольском районе легковушка вылетела в кювет и опрокинулась, водитель в больнице

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Накануне в Зеленодольском районе недалеко от села Нурлаты произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

Как рассказали люди, водитель Exeed не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли мужчину.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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