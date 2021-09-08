news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 сентября 2021  16:15
Эвелина Киселёва

В Зеленодольском районе к концу года откроют врачебную амбулаторию для жителей 18 сел

news_top_970_100

В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района строится новая врачебная амбулатория, которая будет обслуживать около 10 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Сегодня на стройплощадке прошло рабочее совещание, в нем приняли участие руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Ильяс Ганиев, исполняющий обязанности главного врача Зеленодольской ЦРБ Эльмир Гатин, а также строители.

 

Фото: пресс-служба Зеленодольского муниципального района

Открыть для пациентов амбулаторию планируют к началу 2022 года, она будет обслуживать 18 населенных пунктов, добавили в пресс-службе Минздрава республики.

«Сейчас здесь уже приступили к внутренним отделочным работам, с 1 октября планируется начать благоустройство территории, включая реконструкцию подъездных путей», – рассказали в администрации района.

 

Фото: пресс-служба Зеленодольского муниципального района

Строительство проходит по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

#црб #Зеленодольский район #врачебная амбулатория
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное