В Зеленодольском районе к концу года откроют врачебную амбулаторию для жителей 18 сел

В поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района строится новая врачебная амбулатория, которая будет обслуживать около 10 тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Сегодня на стройплощадке прошло рабочее совещание, в нем приняли участие руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Ильяс Ганиев, исполняющий обязанности главного врача Зеленодольской ЦРБ Эльмир Гатин, а также строители.

Фото: пресс-служба Зеленодольского муниципального района

Открыть для пациентов амбулаторию планируют к началу 2022 года, она будет обслуживать 18 населенных пунктов, добавили в пресс-службе Минздрава республики.

«Сейчас здесь уже приступили к внутренним отделочным работам, с 1 октября планируется начать благоустройство территории, включая реконструкцию подъездных путей», – рассказали в администрации района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского муниципального района

Строительство проходит по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.