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В Зеленодольском районе госпитализировали мужчину, который пытался потушить горящую баню
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Сообщение о том, что в поселке Васильево Зеленодольского района РТ загорелась баня, поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в одноэтажной кирпичной бане. Площадь пожара составила 12 кв. метров.
При попытке самостоятельного тушения получил ожоги тела 45- летний мужчина. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.
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