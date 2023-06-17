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Происшествия 17 июня 2023 21:28

В Зеленодольском районе госпитализировали мужчину, который пытался потушить горящую баню

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Сообщение о том, что в поселке Васильево Зеленодольского района РТ загорелась баня, поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, возгорание произошло в одноэтажной кирпичной бане. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

При попытке самостоятельного тушения получил ожоги тела 45- летний мужчина. Его госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

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