В Зеленодольском районе детям-близнецам и их бабушке вручили ключи от нового дома

В поселке Новониколаевский в Зеленодольском районе Татарстана семье, пострадавшей от пожара в октябре 2021 года, вручили ключи от нового дома. В новом доме площадью 75 квадратных метров будут проживать маленькие Саша и Юра Калантаевы вместе с бабушкой, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

В результате ЧП близнецы остались без родителей и крыши над головой. Несмотря на готовность родной бабушки Гульсины Калантаевой взять их под опеку, детей отправили в приют из-за отсутствия подходящих жилищных условий.

Помочь семье вызвались неравнодушные люди и участники движения «Душа России». За это время был построен новый дом. «Общая стоимость дома вместе со всем оборудованием и мебелью составила порядка 7 млн рублей», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Поздравить семью с новосельем прибыл заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин. От имени главы района Михаила Афанасьева он пожелал семье крепкого здоровья, гармонии и благополучия, а также вручил подарки — телевизор для бабушки и развивающие игры для братьев. Перед заселением во дворе дома прочли азан.