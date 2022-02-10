В Зеленодольском районе через 2–3 года появится новый промпарк на 10 тыс. рабочих мест

В Зеленодольском районе Татарстана началось строительство нового промышленного парка, который расположится на территории от деревни Новая Николаевка до трассы М7. Планируется, что новый парк откроется через два или три года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава района Михаил Афанасьев.

«Сейчас проектируем подводящие сети. Пока рабочее название нового промпарка — „Тура-2“. У нас много людей, рядом много жилых комплексов, всем нужна работа. Уже есть понимание по резидентам, которые туда войдут. Рассчитываем, что появится около 10 тыс. новых рабочих мест. Запуск планируется через два-три года», — поделился собеседник агентства.

При этом он сравнил новый промпарк с построенным промпарком «Зеленодольск», где уже создано 10 тыс. рабочих мест. В него было вложено около 10 млрд рублей инвестиций.