Индустриальный парк «Октябрьский» за 3 млрд рублей появится в Зеленодольском районе РТ

В Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района РТ построят индустриальный парк «Октябрьский». Об этом на XXI сессии Совета района и XX Совета сессии города Зеленодольска IV созыва сообщила замруководителя исполкома района Анастасия Бауэр. Депутаты единогласно поддержали данное решение.

По словам спикера, общая площадь индустриального парка составит 25 гектаров. На сегодняшний день создан мастер-план, площадки сформированы. Все они на сегодняшний день получили одобрение Президента РТ Рустама Минниханова на инвестиционном совете.

Индустриальный парк «Октябрьский» расположен на прилегающей территории к парку «Зеленодольск» с возможностью выхода на федеральную трассу М7. Парк будет полностью обеспечен энергетическими ресурсами, в границах внутри участка разместятся все точки подключения к сетям и инженерно-техническому обеспечению.

«В рамках создания парка планируется привлечение инвестиций порядка 3 млрд рублей и создание не менее 200 рабочих мест. В сумме НДФЛ в местный бюджет от реализации проектов парка составит 50 млн рублей. Все необходимые положительные заключения нами получены», — отметила спикер.

«Над названием надо будет подумать нам всем вместе, оно должно быть звучное и яркое, чтобы все резиденты выстроились к нам в очередь», — прокомментировал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.