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В Зеленодольском районе благоустроят 58 дворов и построят молодежный центр
В 2024 году в Зеленодольском районе будет благоустроено 58 дворов. Также в планах на текущий год отремонтировать 42 многоквартирных дома, работы уже ведутся. Об этом на объединенной сессии города и района доложил руководитель исполкома района Зульфат Хабибуллин.
Из запланированных к обновлению дворов 40 находятся в городе, пять — в селе Айша, по четыре — в Нижних Вязовых и Бело-Безводном, два — в Васильево, по одному — в Бишне, Больших Яках, Осиново.
В прошлом году в рамках проекта «Наш двор» было выполнено благоустройство 76 придомовых территорий на сумму 392 млн рублей и проведен капремонт 25 домов на общую сумму 252 млн рублей.
Спикер напомнил, что в республике 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития, а в России — Годом семьи.
«Наша задача — продолжить реализацию республиканских программ и национальных проектов. В 2024 году в Зеленодольском районе будут построены молодежный центр и детский сад в Васильево, два фельдшерско-акушерских пункта в селах Косяково и Бишня, а также МФЦ в селе Акзигитово», — отметил Зульфат Хабибуллин.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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