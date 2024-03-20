В Зеленодольском районе благоустроят 58 дворов и построят молодежный центр

В 2024 году в Зеленодольском районе будет благоустроено 58 дворов. Также в планах на текущий год отремонтировать 42 многоквартирных дома, работы уже ведутся. Об этом на объединенной сессии города и района доложил руководитель исполкома района Зульфат Хабибуллин.

Из запланированных к обновлению дворов 40 находятся в городе, пять — в селе Айша, по четыре — в Нижних Вязовых и Бело-Безводном, два — в Васильево, по одному — в Бишне, Больших Яках, Осиново.

В прошлом году в рамках проекта «Наш двор» было выполнено благоустройство 76 придомовых территорий на сумму 392 млн рублей и проведен капремонт 25 домов на общую сумму 252 млн рублей.

Спикер напомнил, что в республике 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития, а в России — Годом семьи.

«Наша задача — продолжить реализацию республиканских программ и национальных проектов. В 2024 году в Зеленодольском районе будут построены молодежный центр и детский сад в Васильево, два фельдшерско-акушерских пункта в селах Косяково и Бишня, а также МФЦ в селе Акзигитово», — отметил Зульфат Хабибуллин.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.