В зеленодольском поселке Васильево построили новый тротуар по программе самообложения

Фото предоставлено пресс-службой Зеленодольского района РТ

В поселке Васильево Зеленодольского района завершено устройство тротуара на улице Менжинского. Теперь спуск с улицы Ленина до Стахановской для местных жителей стал более комфортным и безопасным. Такая возможность появилась благодаря программе самообложения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ежедневно по этой дороге проходят большое количество человек, в том числе ученики кадетской школы и воспитанники детского сада № 37 «Василек». Тротуар здесь был крайне необходим, однако долгое время эту проблему решить не удавалось. Вопрос на последнем сходе граждан был поднят перед главой района Михаилом Афанасьевым.

Протяженность тротуара составляет 252 метра, на его обустройство ушло более 1 млн рублей.

Программа самообложения программа самообложения в Татарстане реализуется с 2013 года. Размер предоставляемых из бюджета республики денежных средств установлен в соотношении четыре рубля к одному рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет муниципального образования, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».