В зеленодольском поселке Васильево благоустроят привокзальную площадь

Фото: пресс-служба Зелендольского района РТ.

В поселке Васильево Зеленодольского района РТ в ближайшее время начнется благоустройство привокзальной площади. Работы запланированы на начало августа, сейчас обсуждается вопрос предполагаемой площади ремонта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

На данный момент здесь проводятся работы по обновлению дорожного полотна на улицах Привокзальная и Дзержинского. В общей сложности появится 1,5 км нового асфальта. Строители срезали старый слой асфальта. Всего по ул. Привокзальная заасфальтируют 580 метров и 882 метра — на улице Дзержинского.

Вопрос о необходимости ремонта дорог на данном участке жителями поднимался давно, из-за глубоких ям движение было затруднено, что особенно обострялось в межсезонье.

В феврале этого года глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил о намерении провести работы по асфальтированию части улиц Привокзальная и Дзержинского с заходом на Леваневского.

Напомним, в 2021 году Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал перечень поручений по развитию общественной инфраструктуры Васильево. Это вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов, обновления инженерных систем поселка.

Дорожные работы в поселке Васильево соответствуют целям и задачам нацпроекта «Безопасные дороги». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» также сообщал о планах реконструировать железнодорожный вокзальный комплекс «Зеленый дол», на работы выделили 3,4 млрд рублей. Всего в период до 2026 года на реконструкцию зеленодольского вокзала планируется выделять чуть больше 1,1 млрд рублей ежегодно.