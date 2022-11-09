В Зеленодольском районе открылся второй пункт комплексного обслуживания

В поселке Новочувашский Зеленодольского района Татарстана открылся новый пункт комплексного обслуживания. Здесь для местных жителей будет организована продажа товаров первой необходимости. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ, этот магазин стал вторым в районе – год назад такой же открылся в Больших Ключах.

Пункт обслуживания посетили замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэль Фаттахов и замглавы Зеленодольского района Николай Бызин. «Объект сделан качественно и надежно. Здорово, что создаются подобные пункты для удобства и комфорта жителей, особенного старшего поколения», — отметили они.

Объект построен по республиканской программе «Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения» при содействии Татпотребсоюза. На строительство пункта комплексного обслуживания было направлено 3,76 млн рублей.

В 2023-2024 годах запланировано продолжение строительства блочно-модульных пунктов в сельских населенных пунктах района.