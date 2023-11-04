В зеленодольском лагере «Мирас — Наследие» завершилась смена «Этномастер»

Пресс-служба Минкультуры РТ

В зеленодольском лагере «Мирас – Наследие» завершилась профильная смена «Этномастер» для активистов Республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника». Она была организована с 30 декабря по 5 ноября. Сегодня ребята отметили День народного единства.

«В Татарстане проживают представители 175 национальностей. Все мы разные, но нас объединяет любовь к нашему краю, семье, истокам. В единстве мы можем достичь много и преодолеть все трудности. Именно традиции лежат в нашей основе, именно они помогают нам двигаться дальше. Желаю вам любить свою Родину. У нас в республике созданы все условия для развития многих поколений. И только если мы будем ценить и любить, будем развиваться», – обратилась к участникам праздника первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Для участников смены прошли мастер-классы по гончарному мастерству, росписи по ткани, столярному мастерству, художественно-прикладной деятельности, народной причёске и стилю, театральному мастерству, плетению из бисера, кулинарии, хореографии, а также лекции, интерактивные занятия, интеллектуальные квизы, книжная выставка и творческие встречи с именитыми деятелями культуры.

«Вы сегодня все здесь собрались благодаря проекту "Культурный дневник школьника". Здесь все объединились, чтобы сделать вас лучше. Благодаря поддержке руководства республики появилась обширная база, которая рассказывает о многонациональном, многоконфессиональном народе, проживающем в Татарстане и России. Важно, что все живут в мире и согласии. Я горжусь молодежью республики и призываю вас всех, свою семью, малую Родину и лагерь "Мирас-Наследие"», – поздравил участников смены замминистра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.

В течение смены мастер-классы для детей провели актеры Татарского государственного академического театра имени Камала Луара Шакирзянова, Радиф Галимов, Лейсан Гатауллина, этнограф, фольклорист, кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств РТ Геннадий Макаров.

Кроме того, ребята посетили культурные программы от Республиканской юношеской библиотеки и Республиканской детской библиотекой имени Миннуллина, Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Национального музея РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».