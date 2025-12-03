В Зеленодольском и Тукаевском районах РТ открылись агротехнологические классы

В Зеленодольском и Тукаевском районах Татарстана открылись агротехнологические классы. Основы агронауки будут изучать в лицее имени В. В. Карпова в селе Осиново и Старо-Абдуловской средней общеобразовательной школе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мы создаем условия для того, чтобы дети видели перспективы работы в сельском хозяйстве и связывали свою жизнь с этой благородной профессией», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

В агроклассе лицея имени Карпова подготовка учеников 7 и 10 классов будет проводиться по направлению «Агроинженерия». На факультативных занятиях смогут заниматься школьники 2-5 классов.

Под агроклассы оборудовано четыре кабинета. Закуплено специальное оборудование для изучения особенностей почвы, анализа биоразнообразия и мониторинга состояния территории с использованием беспилотников.

Агротехкласс в Старо-Абдуловской средней школе будет работать для учащихся 7-11 классов. Школьники будут обучаться по углубленной программе естественнонаучных дисциплин. Занятия будут проводить в том числе преподаватели Сармановского аграрного колледжа и Казанского государственного аграрного университета.

Агротехкласс оснащен автоматизированными гидропонными стеллажами, цифровой лабораторией, интерактивным комплексом с сенсорной панелью, специализированным программным обеспечением для изучения биологии и химии.

«Это не просто учебный кабинет, а настоящая научно-технологическая лаборатория, которая станет стартовой площадкой для будущих специалистов агропромышленного комплекса республики. Особенно важно, что здесь будут изучать генетику и селекцию растений – критически важные направления для обеспечения продовольственной безопасности страны», – подчеркнул начальник Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ Альберт Бурганов.

По федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Татарстане открыто 15 агротехнологических классов. До конца этого года планируется открыть еще пять. В них будут обучаться 550 школьников.