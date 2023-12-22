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В Зеленодольском и Арском районах открыли три фельдшерско-акушерских пункта
Сегодня в Татарстане состоялось торжественное открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает Минздрав РТ.
Так, в селе Чулпаново Арского муниципального района состоялось торжественное открытие нового ФАПа. Пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием, новое здание фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным требованиям.
Новый фельдшерско-акушерский пункт также появился в селе Акзигитово Зеленодольского района. На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин и главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.
Еще один фельдшерско-акушерский пункт был открыт в поселке Садовый Раифского сельского поселения Зеленодольского района. Новый ФАП будет обслуживать порядка 300 жителей поселка.
В Минздраве РТ отметили, что все три ФАПа построены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».
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