В Зеленодольском и Арском районах открыли три фельдшерско-акушерских пункта

Сегодня в Татарстане состоялось торжественное открытие трех фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает Минздрав РТ.

Так, в селе Чулпаново Арского муниципального района состоялось торжественное открытие нового ФАПа. Пункт оснащен необходимым медицинским оборудованием, новое здание фельдшерско-акушерского пункта отвечает всем современным требованиям.

Новый фельдшерско-акушерский пункт также появился в селе Акзигитово Зеленодольского района. На церемонии открытия присутствовали заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин и главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.

Фото: © Минздрав РТ

Еще один фельдшерско-акушерский пункт был открыт в поселке Садовый Раифского сельского поселения Зеленодольского района. Новый ФАП будет обслуживать порядка 300 жителей поселка.

В Минздраве РТ отметили, что все три ФАПа построены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».