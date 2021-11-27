В зеленодольской деревне Малые Ширданы планируется создать этноцентр

В деревне Малые Ширданы Зеленодольского района Татарстана планируется создать научно-просветительский центр этнографической направленности. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Руководитель муниципалитета напомнил, что деревня Малые Ширданы является родиной Каюма Насыри — знаменитого просветителя, учителя Габдуллы Тукая. Его нередко называют татарстанским Ломоносовым.

Местная жительница Асия Губайдуллина на собственные средства восстановила мечеть, построила общественный центр и музей-библиотеку, благоустроила родник. «Теперь у нас есть планы по созданию в деревне Малые Ширданы научно-просветительского центра этнографической направленности», — отметил Афанасьев.

История деревни Малые Ширданы насчитывает более 800 лет, сегодня здесь проживают чуть более 70 человек. Это село, по сведениям самого Каюма Насыри, основали выходцы из Волжской Булгарии. Оно было свидетелем многих исторических событий. В середине XX века здесь насчитывалось 259 хозяйств, работали школа, библиотека, медпункт, магазин, клуб и пожарная часть. Затем селение начало постепенно приходить в упадок.