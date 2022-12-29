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Культура
29 декабря 2022  14:07
Эльза Кузнецова

В зеленодольских Полукамушках планируется создание дома-музея основателей заводов

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В историческом районе Полукамушки в Зеленодольске планируется создать музей, посвященный основателям градообразующих предприятий. Такое решение на объединенной сессии района и города озвучил глава муниципалитета Михаил Афанасьев. 

На сегодняшний день музеи истории заводов Горького и Серго расположены на предприятиях, однако они имеют ограниченный доступ, многие туристы и жители не имеют возможности туда попасть. 

В связи с этим было принято решение создать дома-музеи в честь основателей предприятий, которые смогут посетить все желающие.

Исторический район Полукамушки выбран не случайно — здесь появится активный многофункциональный кластер с прогулочными пешеходными дорожками и множеством полезных востребованных горожанами услуг. Музеи станут прекрасным дополнением и точкой притяжения для туристов и местных жителей, которые смогут прикоснуться к истории основания мощнейших предприятий района.

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