В зеленодольских Полукамушках планируется создание дома-музея основателей заводов

В историческом районе Полукамушки в Зеленодольске планируется создать музей, посвященный основателям градообразующих предприятий. Такое решение на объединенной сессии района и города озвучил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

На сегодняшний день музеи истории заводов Горького и Серго расположены на предприятиях, однако они имеют ограниченный доступ, многие туристы и жители не имеют возможности туда попасть.

В связи с этим было принято решение создать дома-музеи в честь основателей предприятий, которые смогут посетить все желающие.

Исторический район Полукамушки выбран не случайно — здесь появится активный многофункциональный кластер с прогулочными пешеходными дорожками и множеством полезных востребованных горожанами услуг. Музеи станут прекрасным дополнением и точкой притяжения для туристов и местных жителей, которые смогут прикоснуться к истории основания мощнейших предприятий района.